Salernitana-Pordenone 0-2 | i friulani sbancano l’Arechi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Le reti di Barison e Diaw decidonocon i granata che subiscono la seconda sconfitta consecutiva e perdono il primato in classifica scavalcati dall’Empoli. Gara in equilibrio fino all’espulsione di Cicerelli a metà del primo tempo che ha cosi indirizzato il match a favore degli uomini di Tesser che peima trovano il vantaggio con Barison e poi la chiudono con Diaw. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Castori si affida al 4-4-2 con Belec tra i pali, Casasola, Gyomber, Lopez e Bogdan in difesa. A centrocampo, Di Tacchio e Capezzi, con Kupisz e Cicerelli a completare il reparto. In avanti, Djuric e Tutino. Solito 4-3-1-2 per Tesser che schiera Perisan tra i pali, Vogliacco, Barison, Bassoli e Falasco. A centrocampo, Zammarini, Rossetti e Calò. Sulla trequarti Mallamo dietro le punte Ciurria e ...