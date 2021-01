Cosenza-Empoli 0-0 | Cronaca diretta live | Traversa di Sacko (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Cosenza da un lato, l’Empoli dall’altro. La necessità di fare punti salvezza, la consapevolezza di dover mantenere la vetta. La sfida è veramente importante per gli obiettivi delle due… L'articolo Cosenza-Empoli 0-0 Cronaca diretta live Traversa di Sacko proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilda un lato, l’dall’altro. La necessità di fare punti salvezza, la consapevolezza di dover mantenere la vetta. La sfida è veramente importante per gli obiettivi delle due… L'articolo0-0diproviene da Meteoweek.com.

Advertising

sportli26181512 : Serie B, l'Empoli in campo a Cosenza. Alle 16 Lecce-Monza e alle 18 la Salernitana: Serie B, l'Empoli in campo a Co… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Cosenza-Empoli, la diretta LIVE: pagelle e tabellino #empolifc - clikservernet : Cosenza-Empoli, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Cosenza-Empoli, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - privaldinho : Jamvi la Kijiwe Brescia vs Vicenza - 1 Lecce vs Monza - 1 Cosenza vs Empoli - 2 Reggiana vs Pescara - 1.5+ Salerni… -