Christian De Sica e Alfonso Signorini: "Quel che è successo è orribile" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Duro attacco dell'attore Christian De Sica al conduttore de Il Grande Fratello Vip Alfonso Signorini: ecco le sue parole. L'attore Christian De Sica, in una serie di commenti scambiati con i suoi followers, ha parlato della scorsa puntata del 31 dicembre del 2020 de Il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. All'attore romano non è piaciuto lo spezzone di programma in cui sono stati mostrati i decessi illustri di quest'anno, di cui, chiaramente, gli inquilini della casa non erano a conoscenza. E così, tra balli e canti del Veglione di Canale 5, sullo schermo centrale sono apparsi i volti di Stefano D'Orazio, batterista dei Pooh, Paolo Rossi, Campione del Mondo e del grande cabarettista Gigi Proietti.

