Venezia | un sogno d’inverno

(Di sabato 2 gennaio 2021)affascinante, romantica, coinvolgente, pittoresca è una destinazione daed in questo periodo natalizio, un. La città dei Dogi, come viene anche definita, raramente ha conosciuto, come oggi, tanta tranquillità avvolta da una tenue luce d’insolita calma invernale. In inverno,è così ancora più bella e suggestiva grazie alle sue luci natalizie. Il Palazzo Ducale, il Canal Grande, la Torre dell’Orologio, Senza dimenticare i Ponti della città, tra cui quello dei Sospiri e quello di Rialto le Chiese ed i Musei. La celebre Piazza San Marco è quasi deserta ma uno stravagante e sfavillante Albero di Natale digitale illumina d’arte prorompente, la Piazza. Un intervento artistico dell’illustre e famoso artista Fabrizio Plessi, albero realizzato di luce tecnologica, con più ...