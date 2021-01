Pregliasco: mi sono vaccinato, nessun effetto collaterale (Di sabato 2 gennaio 2021) Per il virologo dell'università statale di Milano, gli effetti benefici del vaccino si cominceranno a vedere quando l'Italia riuscirà ad avere almeno il 20, 30% della popolazione vaccinata, ma per ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 gennaio 2021) Per il virologo dell'università statale di Milano, gli effetti benefici del vaccino si cominceranno a vedere quando l'Italia riuscirà ad avere almeno il 20, 30% della popolazione vaccinata, ma per ...

