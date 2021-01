Gasperini: “Gomez? Non è una situazione ingombrante” (Di sabato 2 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita col Sassuolo in conferenza stampa. Ripartiamo dal Sassuolo con una striscia positiva. Questa settimana ci è servita, ora ci sarà un altro tour de force ma siamo pronti a giocare. Abbiamo tanta voglia e le pile cariche. È un momento in cui le partite sono tutte strane. Miranchuk deve inserirsi, è stato fuori molto tempo e si vede che viene da un altro campionato. Ma si vedono anche i suoi valori, bisogna scoprire il suo ruolo. Verrà fuori, in questo momento abbiamo tanti giocatori che fanno bene. Caso Gomez? Non è una situazione ingombrante, su questo non ho risposte che possano aiutare. Pensiamo a preparare la partita di domani e le altre venire, sono questi i nostri obiettivi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita col Sassuolo in conferenza stampa. Ripartiamo dal Sassuolo con una striscia positiva. Questa settimana ci è servita, ora ci sarà un altro tour de force ma siamo pronti a giocare. Abbiamo tanta voglia e le pile cariche. È un momento in cui le partite sono tutte strane. Miranchuk deve inserirsi, è stato fuori molto tempo e si vede che viene da un altro campionato. Ma si vedono anche i suoi valori, bisogna scoprire il suo ruolo. Verrà fuori, in questo momento abbiamo tanti giocatori che fanno bene. Caso? Non è una, su questo non ho risposte che possano aiutare. Pensiamo a preparare la partita di domani e le altre venire, sono questi i nostri obiettivi. L'articolo ilNapolista.

