Detto Fatto riparte il 4 gennaio 2021 | tutti i tutorial per iniziare il nuovo anno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 2 gennaio 2021) Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi e la squadra al completo diguidata da Bianca Guaccero ci aspettano in onda con le nuove puntate del programma di Rai 1 da lunedì 4! Si torna prima della befana con il programma di Rai 2 che andrà come sempre in onda alle 15.15 anche in questo! Curiosi di sapere che cosa vedremo nella prima settimana in compagnia congli imperdibili? Scopriamo le anticipazioni.la puntata del 4: le anticipazioni La settimana si apre lunedì 4con la rubrica di moda bon ton di Olivia Ghezzi, che spiegherà le tendenze e i ...