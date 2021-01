Roma – Uccelli morti nella capitale per i botti di Capodanno (Di venerdì 1 gennaio 2021) A centinaia a terra dopo aver sbattuto contro i fili dell’alta tensione o le finestre dei palazzi dell’Esquilino Un vera e propria strage di Uccelli in via Cavour a Roma. Stanno facendo il giro della rete le immagini che mostrano centinaia di storni schiantati in strada nel cuore della notte. I fatti dopo la mezzanotte, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) A centinaia a terra dopo aver sbattuto contro i fili dell’alta tensione o le finestre dei palazzi dell’Esquilino Un vera e propria strage diin via Cavour a. Stanno facendo il giro della rete le immagini che mostrano centinaia di storni schiantati in strada nel cuore della notte. I fatti dopo la mezzanotte,

LaStampa : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza vita… - SkyTG24 : Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - repubblica : Capodanno a Roma, fuochi e botti nonostante il divieto: 9 ustionati. Incendiato un semaforo e morìa di uccelli - Loreta62267450 : RT @SkyTG24: Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - Chi_e_ilpadrone : RT @enzo_dirosa: A Roma (e non solo) i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza vita. U… -