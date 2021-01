Monza: il 2021 dà il benvenuto a Ismaele, Ginevra ha fretta e chiude l'anno in bellezza (Di venerdì 1 gennaio 2021) Monza, 1 gennaio 2021 " Ismaele è stato puntualissimo. Ginevra , invece, aveva fretta ed è arrivata con un paio di settimane di anticipo. Un fiocco azzurro, il primo del nuovo anno. E un fiocco rosa, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 1 gennaio 2021), 1 gennaioè stato puntualissimo., invece, avevaed è arrivata con un paio di settimane di anticipo. Un fiocco azzurro, il primo del nuovo. E un fiocco rosa, ...

SerieBNewsCom : ??#SerieB, ecco le designazioni arbitrali per la 17a giornata di campionato - plusvalinter : Ho visto il calendario F1 2021 ed il fatto che dopo spa non ci sia subito Monza come sempre mi turba - TgrRaiPuglia : Lunedì al Via del Mare arriverà il Monza di Balotelli e Boateng - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Monza contro Cisterna senza Lagumdzija (Dzavoronok e Davyskiba si alterneranno in posto 2) - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Monza contro Cisterna senza Lagumdzija (Dzavoronok e Davyskiba si alterneranno in posto 2) -

Ultime Notizie dalla rete : Monza 2021 Al San Gerardo di Monza il primo vagito del 2021 è di Ismaele Viganò Il Cittadino di Monza e Brianza L’ascesa di Gabriele Zappa: valore raddoppiato e sogno Nazionale

Il terzino destro del Cagliari e dell’Under 21, arrivato a settembre dal Pescara, piace al ct azzurro Roberto Mancini Gabriele Zappa, approdato in Sardegna l’8 settembre scorso con la formula del pres ...

Monza: il 2021 dà il benvenuto a Ismaele, Ginevra ha fretta e chiude l'anno in bellezza

Al San Gerardo 7 parti nelle ultime 24 ore. Nel 2020 accolte 2.461 future mamme di cui circa 80 positive al Covid ...

Il terzino destro del Cagliari e dell’Under 21, arrivato a settembre dal Pescara, piace al ct azzurro Roberto Mancini Gabriele Zappa, approdato in Sardegna l’8 settembre scorso con la formula del pres ...Al San Gerardo 7 parti nelle ultime 24 ore. Nel 2020 accolte 2.461 future mamme di cui circa 80 positive al Covid ...