“Sono qui per programmare il futuro. Sul Recovery urge accelerare. Crisi di governo? Ora sarebbe rischioso” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una conferenza stampa abbastanza prevedibile per gli argomenti che sarebbero state trattati ma, soprattutto, sul come il premier Conte li avrebbe commentati. L’esordio è il classico richiamo alle responsabilità da parte di tutti: “Non possiamo permetterci di galleggiare, in questo clima di azione sospesa. Ci confronteremo sulle priorità e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità“. Poi, entrando nello specifico, Subito una ‘botta’ a Renzi: ”Gli ultimatum non appartengono al mio bagaglio culturale e politico”, quindi una citazione ‘storica’ – vista l’abissale distanza, rispetto ad oggi, degli spessori politici di allora – anche eccessiva: “Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Dc nel febbraio 1978, Moro disse che gli ultimatum non Sono ammissibili in politica perché portano a un precipitare delle cose e a impedire ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una conferenza stampa abbastanza prevedibile per gli argomenti chero state trattati ma, soprattutto, sul come il premier Conte li avrebbe commentati. L’esordio è il classico richiamo alle responsabilità da parte di tutti: “Non possiamo permetterci di galleggiare, in questo clima di azione sospesa. Ci confronteremo sulle priorità e tutti saremo chiamati ad assumerci le rispettive responsabilità“. Poi, entrando nello specifico, Subito una ‘botta’ a Renzi: ”Gli ultimatum non appartengono al mio bagaglio culturale e politico”, quindi una citazione ‘storica’ – vista l’abissale distanza, rispetto ad oggi, degli spessori politici di allora – anche eccessiva: “Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della Dc nel febbraio 1978, Moro disse che gli ultimatum nonammissibili in politica perché portano a un precipitare delle cose e a impedire ...

ZZiliani : Sono d'accordo. Nulla in comune con #JuveNapoli perchè qui, per #EvertonManCity, è entrata in scena la ragionevolez… - comunevenezia : #AcquaAlta | @ICPSMVenezia comunica che oggi sono previsti 110 centimetri alle 11 ?Il sistema Mose sarà attivo all… - SusannaCeccardi : In Italia stanno focalizzando il dibattito sull'obbligatorietà del vaccino. Ma vi rendete conto che ad oggi non ci… - Argillano : @michele_geraci La realtà è la solita e vecchia #guerrafredda e l'imperliasmo di cui ancora l'Italia è vittima. Qui… - f4stfu5e : Credevo di aver scritto qui su Twitter che avrei mangiato gli spaghetti all'olio ma a quanto pare mi sono limitato… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono qui Conte: 'sono qui per programmare futuro, non penso a campagna elettorale' SardiniaPost Conte “Senza fiducia di un partito andrò in Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel caso di crisi? Non mi ci metto in questi scenari, ho detto che se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti esprimeranno la ...

Rugby Colorno, Gustavo Sito Alvarado: «Abbiamo un grande potenziale»

Parliamo oggi con il pilone destro dell’HBS Colorno, il 26enne argentino Gustavo Sito Alvarado, arrivato alla quarta stagione in maglia biancorossa. Approdato nel parmense nel 2015, il nativo di Bueno ...

ROMA (ITALPRESS) – “Nel caso di crisi? Non mi ci metto in questi scenari, ho detto che se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti esprimeranno la ...Parliamo oggi con il pilone destro dell’HBS Colorno, il 26enne argentino Gustavo Sito Alvarado, arrivato alla quarta stagione in maglia biancorossa. Approdato nel parmense nel 2015, il nativo di Bueno ...