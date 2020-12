Pierpaolo Pretelli, l’atmosfera si fa sempre più bollente (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Galeotto fu il bacio sotto il vischio. Da quel giorno, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno abbandonato ogni freno inibitorio, lasciandosi andare a un trasporto fisico che in tanti sognavano quando al Grande Fratello Vip 5 c’era ancora Elisabetta Gregoraci. Che Pierpaolo si fosse avvicinato molto a Giulia era evidente, così come era palese l’interesse della Salemi per l’ex velino di Striscia la notizia. In questo momento gli autori staranno benedicendo svariate volte l’idea del vischio, che ha definitivamente sbloccato la coppia, come tra l’altro anticipato da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando prima di Natale. E vissero tutti felici e contenti. Pierpaolo e Giulia, che complicità in piscina Quando ormai il sole era calato da diverse ore sulla casa di Cinecittà, Pierpaolo e Giulia Salemi ne hanno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Galeotto fu il bacio sotto il vischio. Da quel giorno,e Giulia Salemi hanno abbandonato ogni freno inibitorio, lasciandosi andare a un trasporto fisico che in tanti sognavano quando al Grande Fratello Vip 5 c’era ancora Elisabetta Gregoraci. Chesi fosse avvicinato molto a Giulia era evidente, così come era palese l’interesse della Salemi per l’ex velino di Striscia la notizia. In questo momento gli autori staranno benedicendo svariate volte l’idea del vischio, che ha definitivamente sbloccato la coppia, come tra l’altro anticipato da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando prima di Natale. E vissero tutti felici e contenti.e Giulia, che complicità in piscina Quando ormai il sole era calato da diverse ore sulla casa di Cinecittà,e Giulia Salemi ne hanno ...

