Lutto ad Aversa | scooter si schianta contro un camion | muore 55enne

(Di martedì 29 dicembre 2020) Dramma nell’Agrono per la morte di un. L’uomo è morto dopo un drammatico incidente avvenuto a Sant’Arpino, lungo via Martiri Atellani a bordo del suo. Il decesso è avvenuto questa mattina all’alba. Sant’Arpino, incidente indiSecondo una prima ricostruzione, lunedì scorso, ilera in sella al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

positanonews : Piano di Sorrento in lutto: è venuto a mancare Raffaele Aversa -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Aversa

Teleclubitalia

La Parrocchia di San Cipriano D'Aversa ha deciso di ricordare Maradona dedicandogli una Santa Messa in occasione del suo trigesimo. Un modo per i tifosi di riunirsi in preghiera per il proprio idolo.AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo dei professionisti: si è spento l’ingegnere Salvatore Farinaro, 94 anni. L’uomo, esperto anche in sicurezza e prevenzione incendi, libero profes ...