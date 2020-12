Anziano scivola in un canale e annega (Di martedì 29 dicembre 2020) Un uomo di 90 anni , di Viareggio (Lucca), è scivolato stamani nel canale Burlamacca ed è annegato . L'Anziano, noto perché per molti anni ha gestito una torrefazione al mercato di Viareggio, era ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 dicembre 2020) Un uomo di 90 anni , di Viareggio (Lucca), èto stamani nelBurlamacca ed èto . L', noto perché per molti anni ha gestito una torrefazione al mercato di Viareggio, era ...

Il corpo dell'uomo, 90 anni, è stato notato galleggiare in acqua intorno alle 9 da due operai che stavano facendo dei lavori in un appartamento di fronte al canale Burlamacca ...

