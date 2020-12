Ready Player Two | confermata l’idea di produrre il film

(Di lunedì 28 dicembre 2020)Two è il sequel diOne e lo scrittore dei due romanzi Ernest Cline ha confermato l’intenzione di trasferire anche questo suo lavoro sul grande schermo Il pubblico potrà gioire per la notizia odierna perchè, dopo il successo diOne, è statala decisione secondo cui verrà prodotto il suo sequel:Two. La pellicola prenderà ovviamente spunto dall’omonimo romanzo di Ernest Cline, proprio come successe per il primo capitolo diretto da Steven Spielberg. Il romanzoTwo è uscito negli Stati Uniti nel 2020 e sarà disponibile in Italia fra pochi giorni, esattamente il 7 gennaio 2021. Il genere è fantascientifico e collega la storia ...

