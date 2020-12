Ossessione Soleimani Hezbollah e Iran pensano ancora alla vendetta

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ieri sera il leader del gruppo politico armato libanese, Hassan Nasrh, ha parlato in televisione per oltre 4 ore e delineato interessi e priorità che sono importanti perché, al netto della propaganda, tracciano lineamenti che riguardano l’intera regione mediorientale.infatti oltre a essersi incrostata al potere politico libanese fino ai massimi vertici istituzionali è un’entità presente in diversi Paesi dell’area, come la Siria o l’Iraq, e rappresenta il principale di quelli che vengono definiti i proxy con cui la Repubblica islamica, in particolare l’area più aggressiva dei Pasdaran, muove le proprie dinamiche e le proprie ambizioni regionali. “La resistenza libanese ha oltre il doppio delle proprie capacità missilistiche in questo momento”, ha detto per esempio, toccando un dossier che riguarda da vicino ...