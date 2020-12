Basket Serie A1 2020/2021, Pesaro-Trieste 84-74: cronaca e tabellino (Di domenica 27 dicembre 2020) La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sconfigge l’Allianz Pallacanestro Trieste per 84-74 nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La formazione di casa ha iniziato nel migliore dei modi la partita, tenendo sempre a distanza gli uomini di coach Dalmasson. Trieste si è trovata fin da subito ad inseguire, nel terzo quarto ha conquistato il vantaggio ma non è riuscita ad imporsi. La squadra di Repesa si è aggiudicata dunque la vittoria, grazie anche alle ottime prestazioni di Zanotti e Caln, a referto rispettivamente con 21 e 15 punti. Agli ospiti non sono bastati invece i 22 punti di Doyle e i 15 di Henry. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) La Carpegna Prosciuttosconfigge l’Allianz Pallacanestroper 84-74 nel match valido per la tredicesima giornata del campionato diA1. La formazione di casa ha iniziato nel migliore dei modi la partita, tenendo sempre a distanza gli uomini di coach Dalmasson.si è trovata fin da subito ad inseguire, nel terzo quarto ha conquistato il vantaggio ma non è riuscita ad imporsi. La squadra di Repesa si è aggiudicata dunque la vittoria, grazie anche alle ottime prestazioni di Zanotti e Caln, a referto rispettivamente con 21 e 15 punti. Agli ospiti non sono bastati invece i 22 punti di Doyle e i 15 di Henry. Di seguito laed ildel match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E ...

sportface2016 : #basket #SerieA1, #Pesaro supera #Trieste 84-74: cronaca e tabellino del match - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: si comincia Belinelli subito in quintetto base -… - GugBiondo : RT @RaiSport: ?? #Basket: Campionato Italiano 2020/21 Serie A ?? #VirtusBologna - #OlimpiaMilano Segui la #partita in diretta su #Raisport… - tw_fyvry : Un giorno, LBA ed Eurosport daranno alla Serie A di basket una grafica in cui il timer non è sacrificato ad un quad… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Virtus Bologna-Olimpia Milano, la sfida delle più titolate squadre d'Italia si presenta con Marco Be… -