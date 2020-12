Inter, Vidal: “Uscire dalla Champions un colpo duro, ma ci riprenderemo. Scudetto? Vi svelo un segreto” (Di sabato 26 dicembre 2020) Arturo Vidal sull'attuale momento dell'Inter.Il centrocampista cileno, arrivato in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare le ultime prestazioni tra Serie A e Champions League. Durante il corso di quest'Intervista esclusiva - con la versione integrale che uscirà nella giornata odierna - , il classe '87 ha chiarito sul progetto che la società del patron Zhang ha in mente e, in seguito, sulla forte ambizione di poter conquistare lo Scudetto. Ecco le sue parole: "Il momento più duro è stato l’eliminazione della CL. Sicuramente il momento più duro per noi e per me che era un sogno vincere la Champions. Quello dell’Inter è un progetto nuovo, giocatori ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Arturosull'attuale momento dell'.Il centrocampista cileno, arrivato in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato, èvenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare le ultime prestazioni tra Serie A eLeague. Durante il corso di quest'vista esclusiva - con la versione integrale che uscirà nella giornata odierna - , il classe '87 ha chiarito sul progetto che la società del patron Zhang ha in mente e, in seguito, sulla forte ambizione di poter conquistare lo. Ecco le sue parole: "Il momento piùè stato l’eliminazione della CL. Sicuramente il momento piùper noi e per me che era un sogno vincere la. Quello dell’è un progetto nuovo, giocatori ...

Gazzetta_it : #Vidal non nasconde l’Inter: “Obiettivo scudetto, non ho paura a dirlo” - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio,… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D'A… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Vidal non nasconde l’Inter: “Obiettivo scudetto, non ho paura a dirlo” - cn1926it : #Inter, #Vidal non si nasconde: “Non ho paura di parlare di #scudetto, è il mio obiettivo qui” -