Uomini e Donne oggi 23 dicembre non va in onda: quando torna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Uomini e Donne non andrà in onda a partire da oggi mercoledì 23 dicembre. La trasmissione di Maria De Fillippi 'va in ferie' per le feste natalizie. Uno stop programmato, quindi niente paura per i fan del dating show. Il Trono over e il Trono Classico torneranno presto. Da oggi, mercoledì 23 dicembre, Canale 5 presenterà un palinsesto interamente dedicato al Natale. Film, serie, show televisivi tutti vestiti a festa. Lo stop di Uomini e Donne è solo momentaneo come succede ogni anno prima di tornare con novità ancora più sorprendenti. La domanda che molti, soprattutto i fan dello show, si stanno ponendo è: quando tornerà in onda Uomini e Donne? La ...

