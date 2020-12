Tutto quello che non sai su ‘Una poltrona per due’: le curiosità (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Non c’è Natale senza regali, abbuffate e… ‘Una poltrona per due’. Da oltre un ventennio la commedia con protagonisti Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis è un appuntamento fisso per gli italiani sul piccolo schermo, tanto che da un paio d’anni Sisal Matchpoint permette di scommettere sullo share che registrerà il film. Già perché, nonostante le innumerevoli repliche, la commedia firmata da John Landis, ogni anno continua a tenere incollati allo schermo oltre 2 milioni di spettatori. IL PERCHÈ DEL SUCCESSO DI UNA POLTRONA PER DUE Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Non c’è Natale senza regali, abbuffate e… ‘Una poltrona per due’. Da oltre un ventennio la commedia con protagonisti Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis è un appuntamento fisso per gli italiani sul piccolo schermo, tanto che da un paio d’anni Sisal Matchpoint permette di scommettere sullo share che registrerà il film. Già perché, nonostante le innumerevoli repliche, la commedia firmata da John Landis, ogni anno continua a tenere incollati allo schermo oltre 2 milioni di spettatori. IL PERCHÈ DEL SUCCESSO DI UNA POLTRONA PER DUE

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Vaccini anti Covid, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle fiale la Repubblica Cesare Bocci a FQMagazine: “Io “l’Alberto Angela” di Mediaset? Complimento enorme. Il cuore mi dice che Montalbano è un capitolo chiuso”

Partiamo da Fratelli Caputo. Chi è Alberto, il suo personaggio? Un commercialista preciso, con una vita quadrata e un suocero che lo tiene a Milano in studio mentre lui vorrebbe fare politica. Appena ...

A Milano e ho trovato la mia “rete di soccorso”

Come state vivendo/avete vissuto l’esperienza della maternità? Conciliare il vostro progetto di famiglia e il lavoro è stato possibile? Come vi siete organizzate per portare avanti la vita quotidiana, ...

