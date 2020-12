Manovra: in corso alla Camera chiama su voto fiducia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - In corso alla Camera la chiama dei deputati per il voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo uno della legge di Bilancio. L'esito della votazione dovrebbe arrivare alle 16. Quindi la seduta proseguirà con l'esame degli articoli successivi del provvedimento. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Inladei deputati per ilsullaposta dal governo sull'articolo uno della legge di Bilancio. L'esito della votazione dovrebbe arrivare alle 16. Quindi la seduta proseguirà con l'esame degli articoli successivi del provvedimento.

