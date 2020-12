Concorso Infermieri Ipav Venezia, 22 posti a tempo pieno e indeterminato: requisiti e come partecipare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono aperte fino all’11 gennaio 2021 le domande per la partecipazione al Concorso Infermieri indetto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane, che prevede la copertura di 22 posti di Infermiere – cat. D, a tempo pieno e indeterminato. In particolare, i 22 posti saranno suddivisi in quattro Centri Servizi Ipav tra Venezia e Mestre: Antica Scuola dei Battuti – Mestre – Via Spalti 1; Contarini – Mestre – Via Cardinal Urbani, 4; San Lorenzo – Venezia – Sestiere Castello al numero 5071; Zitelle – Venezia – Isola della Giudecca in Calle Ospizio 54/s. Concorsi Veneto: tutte le novità Concorso Infermieri Ipav ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono aperte fino all’11 gennaio 2021 le domande per la partecipazione alindetto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenzane, che prevede la copertura di 22di Infermiere – cat. D, a. In particolare, i 22saranno suddivisi in quattro Centri Servizitrae Mestre: Antica Scuola dei Battuti – Mestre – Via Spalti 1; Contarini – Mestre – Via Cardinal Urbani, 4; San Lorenzo –– Sestiere Castello al numero 5071; Zitelle –– Isola della Giudecca in Calle Ospizio 54/s. Concorsi Veneto: tutte le novità...

Sono previsti 5 infermieri ogni medico per somministrare le fiale Pfizer e il bando pubblicato prevede un contratto di 9 mesi, ripetibile: per i posti a tempo determinato bisogna mandare 100 ...

