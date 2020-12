(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilha bisogno di risalire la classifica e cercherà qualche rinforzo adatto sul mercato, e tra questi potrebbe esserci. Marco Giampaolo avrebbe chiesto une in questo ruolo l’opzione preferita è Lucas Torreira, come riporta il Corriere di. Tuttavia, vista la difficoltà dell’operazione, si valutanoaltri nomi. Tra questi, ci sono Stanislavdel Napoli e Erick Pulgar della Fiorentina. L'articolo ilNapolista.

c_appendino : Aveva deciso di rovinargli la vita, facendogli spezzare le mani. Le mani di suo figlio, di professione chirurgo. Il… - napolista : Al Torino serve un regista: considerato anche Lobotka Lo scrive il Corriere di Torino: l’opzione preferita è Torrei… - toropuntoit : Il borsino granata / Giampaolo o no, ora serve una scossa vera - biancavschiller : Il problema non è tanto formulare frasi sconclusionate, può capitare durante il periodo di feste, il dramma è pubbl… - SimoPagliarini_ : Si va a Torino Io e lapo Vedranno loro. .i taddei Poi cosa fare....gli serve tempo E Se ne faranno una ragione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino serve

TUTTO mercato WEB

Fabio Lupo, ex responsabile del settore giovanile della Sampdoria, ha sottolineato come Gaston Ramirez sia un giocatore perfetto per il Torino di Marco Giampaolo. Al tecnico granata serve un ...Come riporta il Corriere di Torino, per gennaio serve un centrocampista che dia fosforo al centrocampo di Giampaolo e tra questi potrebbe finirci l’azzurro Stanislav Lobotka. La prima pista resta ...