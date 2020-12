Juventus, autogol di Alex Sandro! Espulso Nedved per proteste, la Fiorentina fa 3-0 (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ decisamente un momento negativo per la Juventus, sotto di tre gol contro la Fiorentina e con un uomo in meno. Espulso Cuadrado nel primo tempo. Adesso, a peggiorare le cose ci ha pensato l’autogol di Alex Sandro al 75?. Il difensore ha messo il pallone nella propria porta. Espulso Pavel Nedved dalla panchina. Martin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ decisamente un momento negativo per la, sotto di tre gol contro lae con un uomo in meno.Cuadrado nel primo tempo. Adesso, a peggiorare le cose ci ha pensato l’diSandro al 75?. Il difensore ha messo il pallone nella propria porta.Paveldalla panchina. Martin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

