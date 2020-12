Calciomercato Inter – Addio Eriksen, scelto il sostituto (Di martedì 22 dicembre 2020) Calciomercato Inter - L'Addio di Eriksen è ormai scontato. In casa Inter si cerca l'erede. Piace moltissimo Renato Sanches. Ecco le ultime. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 dicembre 2020)- L'diè ormai scontato. In casasi cerca l'erede. Piace moltissimo Renato Sanches. Ecco le ultime. Pianeta Milan.

DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - cmdotcom : #Inter alla ricerca del vero #Vidal : la scommessa di #Conte per ora non paga - infoitsport : Calciomercato Inter, da Eriksen a Nainggolan | Super tesoretto dagli esuberi! - PianetaMilan : #Calciomercato #Inter - Addio #Eriksen, scelto il sostituto - grava1995 : Ex Inter, Napoli e Nazionale italiana: Bellugi subisce l'amputazione delle gambe -