Valeria Fabrizi in lacrime dalla D’Urso hanno mi hanno rubato in casa non dormo più (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’attrice Valeria Fabrizi è stata ospite a “Live Non è la D’ Urso” e racconta in lacrime il furto che ha subito in casa. I ladri sono entrati nella villa di Valeria Fabrizi e gli hanno portato via oggetti per un valore di oltre 200mila euro, ma a ferirla è stata soprattutto la perdita dei ricordi: “Non dormo più, mi hanno portato via tutti i miei ricordi, non li perdono per il male che mi stanno facendo”. Il furto è avvenuto mentre lei era fuori, sul set per lavoro: “Quella mattina ha raccontato non ho chiuso il cancello di ferro. Qualcuno ha visto e sono entrati i ladri. hanno rotto tutto. Al mio ingresso ho trovato un candelabro a terra e un vaso rotto, ho capito ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’attriceè stata ospite a “Live Non è la D’ Urso” e racconta inil furto che ha subito in. I ladri sono entrati nella villa die gliportato via oggetti per un valore di oltre 200mila euro, ma a ferirla è stata soprattutto la perdita dei ricordi: “Nonpiù, miportato via tutti i miei ricordi, non li perdono per il male che mi stanno facendo”. Il furto è avvenuto mentre lei era fuori, sul set per lavoro: “Quella mattina ha raccontato non ho chiuso il cancello di ferro. Qualcuno ha visto e sono entrati i ladri.rotto tutto. Al mio ingresso ho trovato un candelabro a terra e un vaso rotto, ho capito ...

