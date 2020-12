Suarez, esattamente come è andata? L’esame domanda per domanda! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tutte le domande e le risposte che sono state date alL’esame truccato dal calciatore per l’ottenimento della cittadinanza. Luis Suarez è salito alla ribalta della cronaca da alcuni mesi per un esame di lingue italiana spudoratamente truccato. Questi infatti era stato a Perugia per un esame di lingua italiana effettuato all’Università per stranieri, esame che era stato falsificato e concordato in precedenza, con un’apposita sessione per il calciatore. Questi probabilmente senza aiuti non sarebbe riuscito a passare, ma questo in realtà si può dedurre dalle ultime notizie, dove sono presenti tutte le domande e le risposte del calciatore date in quei 10 minuti d’esame. LEGGI ANCHE >>> Caso Suarez, si dimette la rettrice dell’Università: Grande rammarico LEGGI ANCHE >>> Esame italiano ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tutte le domande e le risposte che sono state date altruccato dal calciatore per l’ottenimento della cittadinanza. Luisè salito alla ribalta della cronaca da alcuni mesi per un esame di lingue italiana spudoratamente truccato. Questi infatti era stato a Perugia per un esame di lingua italiana effettuato all’Università per stranieri, esame che era stato falsificato e concordato in precedenza, con un’apposita sessione per il calciatore. Questi probabilmente senza aiuti non sarebbe riuscito a passare, ma questo in realtà si può dedurre dalle ultime notizie, dove sono presenti tutte le domande e le risposte del calciatore date in quei 10 minuti d’esame. LEGGI ANCHE >>> Caso, si dimette la rettrice dell’Università: Grande rammarico LEGGI ANCHE >>> Esame italiano ...

