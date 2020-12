OA_Sport : #Dakar L'edizione 2021 potrebbe essere a rischio per il Coronavirus: l'Arabia Saudita ha deciso di chiudere le fron… - dakarbot : RT @motosprint: #Dakar: l'Arabia Saudita chiude i confini, a rischio l'edizione 2021 - motosprint : #Dakar: l'Arabia Saudita chiude i confini, a rischio l'edizione 2021 - gponedotcom : La Dakar ai tempi del Covid: il rischio di ritardi per la disorganizzazione: Obbligatorio il test PCR senza il qual… - Raffaellanut : Arabia Saudita: mare, deserto, cultura e il Rally Dakar 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar Arabia

Corse di Moto

L'edizione che dovrebbe partire il 3 gennaio è ora a rischio cancellazione dopo la decisione del governo saudita di chiudere i confini dello Stato per contenere la nuova ondata della pandemia da Covid ...Il primo: Carcheri, già partecipante alla Dakar in ben 8 occasioni (1992 ... L’evento quest’anno si sposterà totalmente in Arabia Saudita, con 12 tappe distribuite in una sorta di percorso a cerchio ...