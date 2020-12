Casertana, il ds Pastore: “Il calcio ha fatto una brutta figura, non avremmo dovuto giocare” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il ds della Casertana Ivano Pastore ha commentato ai microfoni di Radio Punto Nuovo quanto accaduto ieri, domenica 20 dicembre. La squadra campana è infatti scesa in campo contro la Viterbese nonostante i numerosi casi di Covid-19: “Il calcio ha fatto una pessima figura, i valori sportivi dovrebbero prevalere sui protocolli. La Lega sosteneva che la Casertana avesse 16 calciatori a disposizione, ma nel conto c’erano anche gli infortunati e gli squalificati. Purtroppo avevamo già utilizzato lo slot contro il Bisceglie, ma se la Viterbese avesse accettato il nostro rinvio la Lega non avrebbe avuto da ridire. Non avremmo dovuto giocare, ma purtroppo la mancanza di buon senso ci ha spinto a scendere in campo“. Infine, in merito alla ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il ds dellaIvanoha commentato ai microfoni di Radio Punto Nuovo quanto accaduto ieri, domenica 20 dicembre. La squadra campana è infatti scesa in campo contro la Viterbese nonostante i numerosi casi di Covid-19: “Ilhauna pessima, i valori sportivi dovrebbero prevalere sui protocolli. La Lega sosteneva che laavesse 16 calciatori a disposizione, ma nel conto c’erano anche gli infortunati e gli squalificati. Purtroppo avevamo già utilizzato lo slot contro il Bisceglie, ma se la Viterbese avesse accettato il nostro rinvio la Lega non avrebbe avuto da ridire. Non, ma purtroppo la mancanza di buon senso ci ha spinto a scendere in campo“. Infine, in merito alla ...

