Miozzo ammette: "Bisognava chiudere tutto ma ci sarebbe stata una rivoluzione"

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico invita alla cautela dopolLa stretta decisa dal governo per Natale: “Non è eccessiva. Assolutamente no, la curva dei contagi sta ...

