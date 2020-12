Tommaso Zorzi vuole abbandonare il Grande Fratello Vip: “Non ce la faccio più” (VIDEO) (Di sabato 19 dicembre 2020) La puntata di ieri del Grande Fratello Vip, sembra avere lasciato il segno in Tommaso Zorzi che stamattina si è svegliato ancora scosso ed è rimasto dentro al letto. Samantha De Grenet ha provato a spronarlo: “Devi avere nella testa un’immagine sola: tua mamma che è venuta qui e le parole che ti ha detto”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 19 dicembre 2020) La puntata di ieri delVip, sembra avere lasciato il segno inche stamattina si è svegliato ancora scosso ed è rimasto dentro al letto. Samantha De Grenet ha provato a spronarlo: “Devi avere nella testa un’immagine sola: tua mamma che è venuta qui e le parole che ti ha detto”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

