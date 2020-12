Gazzetta: contro la Lazio, il Napoli potrebbe tornare al 4-3-3 (Di sabato 19 dicembre 2020) L’assenza pesante e contemporanea di Insigne, Mertens e Osimhen costringerà Gattuso a tornare al 4-3-3 contro la Lazio, secondo la Gazzetta dello Sport. E, secondo il giornale sportivo le possibili formazioni che potrebbero scendere in campo domani sera. Uniche certezze sono Petagna prima punta e Lozano a sinistra. A destra dovrebbe giocare Politano, ma ci potrebbe essere anche la variante Elmas con Matteo spostato alle spalle di Petagna e fare il trequartista. Per quanto riguarda il centrocampo, se Gattuso deciderà di giocare a tre, ci sarà spazio per Fabian Ruiz, Zielinski e Bakayoko. Se invece dovesse confermare il 4-2-3-1, lascerebbe fuori lo spagnolo per far giocare Bakayoko-Zielinski o in alternativa Bakayoko-Demme. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) L’assenza pesante e contemporanea di Insigne, Mertens e Osimhen costringerà Gattuso aal 4-3-3la, secondo ladello Sport. E, secondo il giornale sportivo le possibili formazioni chero scendere in campo domani sera. Uniche certezze sono Petagna prima punta e Lozano a sinistra. A destra dovrebbe giocare Politano, ma ciessere anche la variante Elmas con Matteo spostato alle spalle di Petagna e fare il trequartista. Per quanto riguarda il centrocampo, se Gattuso deciderà di giocare a tre, ci sarà spazio per Fabian Ruiz, Zielinski e Bakayoko. Se invece dovesse confermare il 4-2-3-1, lascerebbe fuori lo spagnolo per far giocare Bakayoko-Zielinski o in alternativa Bakayoko-Demme. L'articolo ilsta.

napolista : Gazzetta: contro la Lazio, il #Napoli potrebbe tornare al 4-3-3 L’unica certezza per l’attacco di Gattuso domani s… - FidalMilano : RT @abuongi: #Atletica In @Gazzetta_it un pomeriggio di emozioni: il premio Cannavò assegnato ad Annalisa Malara e a Matteo Villani http… - abuongi : #Rugby #ChallengeCupRugby Super @ZebreRugby: vincono a Brive contro il @CABCLRUGBY e si lanciano in classifica. Dec… - abuongi : #Atletica In @Gazzetta_it un pomeriggio di emozioni: il premio Cannavò assegnato ad Annalisa Malara e a Matteo Vil… - MarziaLoreti : @AlbertOneBas @SkySports @SkyItalia @Gazzetta_it @Corriere @TorinoFC_1906 @IlarioDiGiovamb @SkySports @SkyItalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta contro Gazzetta: contro la Lazio, il Napoli potrebbe tornare al 4-3-3 ilnapolista Affidi, difese contro lo Stato e la Regione

Per il legale del sindaco Carletti il danno deriverebbe dalla campagna mediatica innescata dall'inchiesta sulla Val d’Enza ...

Covid: Australia, focolaio a Sydney, scatta il lockdown

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, ha deciso di imporre un lockdown lampo a Sidney dove è stato scoperto un focolaio di coronavirus. Lo riporta il Guardian. al ...

Per il legale del sindaco Carletti il danno deriverebbe dalla campagna mediatica innescata dall'inchiesta sulla Val d’Enza ...(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La premier del New South Wales, Gladys Berejiklian, ha deciso di imporre un lockdown lampo a Sidney dove è stato scoperto un focolaio di coronavirus. Lo riporta il Guardian. al ...