Un asse digitale fra Washington DC e Bruxelles. Il dibattito di Formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) È un equilibrio fragile, come non mai. Si può ancora parlare di alleanza digitale fra Europa e Stati Uniti? Si può, dopo che la Commissione Ue ha pubblicato due leggi, il Digital Services Act (Dsa) e il Digital Market Act (Dma) che rischiano di provocare uno scontro frontale con la Silicon Valley? Quali sono i presupposti per una strategia comune fra Washington DC e Bruxelles? Queste le domande al centro della conferenza di Formiche, “Tech and Democracy: The Alliance We Need” di giovedì insieme a tanti relatori internazionali e italiani, dal ministro degli Affari europei Enzo Amendola al all’ex direttore della National Geospatial Agency (Nga) americana Robert Cardillo, dall’ex vice sottosegretario di Stato agli affari cyber Robert Strayer al capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue Antonio Parenti fino ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) È un equilibrio fragile, come non mai. Si può ancora parlare di alleanzafra Europa e Stati Uniti? Si può, dopo che la Commissione Ue ha pubblicato due leggi, il Digital Services Act (Dsa) e il Digital Market Act (Dma) che rischiano di provocare uno scontro frontale con la Silicon Valley? Quali sono i presupposti per una strategia comune fraDC e? Queste le domande al centro della conferenza di, “Tech and Democracy: The Alliance We Need” di giovedì insieme a tanti relatori internazionali e italiani, dal ministro degli Affari europei Enzo Amendola al all’ex direttore della National Geospatial Agency (Nga) americana Robert Cardillo, dall’ex vice sottosegretario di Stato agli affari cyber Robert Strayer al capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue Antonio Parenti fino ...

formichenews : ALLEANZA ???????? DIGITALE Palla alle democrazie. Martijn Rasser (Cnas) spiega l’asse Ue-Usa ?? - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Alleanza ???????? digitale Secondo Julia Friedlander (Atlantic Council), i benefici commerciali e di sicurezza rendono impos… - formichenews : Alleanza ???????? digitale Secondo Julia Friedlander (Atlantic Council), i benefici commerciali e di sicurezza rendono… - informazionecs : Al Transatlantic Award di AmCham premiate le eccellenze italiane e americane. Per la prima volta in digitale che h… - formichenews : Alleanza ???????? digitale Palla alle democrazie. @MartijnRasser (@CNASdc) spiega l’asse Ue-USA, non per creare regole… -

Ultime Notizie dalla rete : asse digitale Asse sul digitale tra Generali e Accenture Il Gazzettino Innvovazione. Smart Control Room vince premio Agenda digitale 2020

Il Politecnico di Milano ha conferito alla Smart Control Room di Venezia il premio Agenda Digitale 2020. Ottimizza i servizi pubblici ...

RECOVERY PLAN: 70 MILIONI PER CRATERE 2009,

L’AQUILA – Ben 70 milioni di euro da utilizzare nei 56 comuni colpiti dal sisma 2009 in sistemi di alta tecnologia per aprire le porte a beni culturali oggi inaccessibili e senza custodi con una “chi ...

Il Politecnico di Milano ha conferito alla Smart Control Room di Venezia il premio Agenda Digitale 2020. Ottimizza i servizi pubblici ...L’AQUILA – Ben 70 milioni di euro da utilizzare nei 56 comuni colpiti dal sisma 2009 in sistemi di alta tecnologia per aprire le porte a beni culturali oggi inaccessibili e senza custodi con una “chi ...