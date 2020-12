Natale a “numero chiuso”: ingressi limitati per evitare assembramenti in Galleria (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A partire da oggi e fino al 6 gennaio, gli ingressi e le uscite in Galleria Vittorio Emanuele II saranno limitati. Provvedimenti anche per quanto riguarda bar e ristoranti nella città di Milano. Come stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, sono state L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A partire da oggi e fino al 6 gennaio, glie le uscite inVittorio Emanuele II saranno. Provvedimenti anche per quanto riguarda bar e ristoranti nella città di Milano. Come stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, le presenze nellaVittorio Emanuele II di Milano, sono state L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

