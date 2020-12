Un exchange canadese quota Banxa, partner di Binance per i pagamenti (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo mese, il fornitore australiano di infrastrutture di pagamenti in criptovalute Banxa sarà quotato come società per azioni nel canadese TSX Venture exchange. Come riportato oggi dall’Australian Financial Review Street Talk, le autorità di regolamentazione canadesi avevano approvato che il processore dei pagamenti quotasse le sue azioni sulla borsa canadese. Secondo il rapporto, la quotazione di Banxa sarà la prima del suo genere da parte di qualsiasi processore di pagamenti sul TSX Venture exchange. Target di $50 milioni per la capitalizzazione di mercato Secondo l’annuncio, la quotazione darà all’azienda una capitalizzazione di mercato che si aggira ... Leggi su invezz (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo mese, il fornitore australiano di infrastrutture diin criptovalutesaràto come società per azioni nelTSX Venture. Come riportato oggi dall’Australian Financial Review Street Talk, le autorità di regolamentazione canadesi avevano approvato che il processore deisse le sue azioni sulla borsa. Secondo il rapporto, lazione disarà la prima del suo genere da parte di qualsiasi processore disul TSX Venture. Target di $50 milioni per la capitalizzazione di mercato Secondo l’annuncio, lazione darà all’azienda una capitalizzazione di mercato che si aggira ...

