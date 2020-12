Ti sei innamorato? Sono etero Ma ora Oppini ha cambiato idea su Zorzi

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Francesca Galici Due mesi fa Francescosi diceva imbarazzato per la confessione di Tommasosul suo innamoramento ma oggi si dice orgoglioso: qual è la verità? Francescoè uscito dal Grande Fratello sfruttando lo "scivolo" concesso dalla produzione tra la fine del contratto originario e il secondo, necessario dopo l'allungamento di due mesi del programma. In poche parole, appena ha potuto se l'è data senza dover pagare la penale per iniziare il tour nei programmi televisivi e riabbracciare la fidanzata. In Casa ha lasciato un inconsolabile Tommaso, che per sua stessa ammissione nel corso del reality si èdel suo migliore amico. Pare chesia stato l'ultimo ad accorgersene, quandoè uscito dalla Casa. Ma ...