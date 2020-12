Ripresa concorsi pubblici | tempistiche | vincoli e possibili scenari a gennaio 2021

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 14 dicembre 2020): quando sarà possibile? Dal 4 dicembre 2020 al 15è sospeso lo svolgimento in presenza delle prove preselettive e scritte deie degli esami di abilitazione alle professioni. Possono continuare regolarmente solo le procedure valutate su basi curriculari o gestite in modalità telematica, per il personale del Servizio Sanitario nazionale e per la Protezione civile. Il DPCM 3 dicembre ha sostanzialmente prorogato le precedenti disposizioni in materia, prolungando il periodo di sospensione in attesa di unasicura delle attività e degli spostamenti. In redazione sono arrivate alcune domande a cui cerchiamo di rispondere facendo riferimento a comunicati, documenti e dichiarazioni ...