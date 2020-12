Ripascimento supera esame-mareggiate; i tronchi sulla spiaggia VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La nuovaha resistito. Le fortidei giorni scorsi non hanno inciso significativamente sull’opera in via di costruzione. Ancorché i lavori siano in corso, il sistema difensivo delle barriere soffolte ha indebolito la potenza delle onde che quindi non hanno eroso la costa. Eppure il mare è stato davvero potente. Come fruscelli ha spostato grossi, scaraventandolio sugli scogli (vedi sotto). Al netto dei visibili insabbiamenti delle foci dei canali, l’sembrato. Confrontando la fascia chiara dicon quella successiva non ancora oggetto dell’intervento, i salernitani e i balneatori oggi aprono i propri cuori alla speranza. Certamente nelle prossime ore ...