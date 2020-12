Incendiate due auto Polizia Municipale davanti sede Comune (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ferma condanna del gravissimo episodio intimidatorio verificatosi ad Acerra, e piena solidarietà all’amministrazione comunale e alla Polizia Municipale”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in relazione all’incendio di due auto dei vigili urbani. Il gravissimo episodio è avvenuto di notte davanti al Municipio di Acerra. Nel condannare l’atto la Regione, con l’assessore alla Legalità Mario Morcone, si è attivata per garantire la dotazione di nuove auto alla Polizia Municipale. In tal senso è stata approvata apposita delibera. Ciò nelle stesse ore in cui la Regione approvava una più ampia e articolata misura di sostegno alle Polizie Municipali. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ferma condanna del gravissimo episodio intimidatorio verificatosi ad Acerra, e piena solidarietà all’amministrazione comunale e alla”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in relazione all’incendio di duedei vigili urbani. Il gravissimo episodio è avvenuto di notteal Municipio di Acerra. Nel condannare l’atto la Regione, con l’assessore alla Legalità Mario Morcone, si è attivata per garantire la dotazione di nuovealla. In tal senso è stata approvata apposita delibera. Ciò nelle stesse ore in cui la Regione approvava una più ampia e articolata misura di sostegno alle Polizie Municipali. La Denuncia.

