GF Vip 5, Giacomo Urtis finisce a letto con Tommaso Zorzi: accade l'impensabile (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giacomo Urtis è ormai cotto di Tommaso Zorzi e ha deciso di dormire proprio con l'influencer. I telespettatori hanno appreso la sua decisione nel daytime del Gf vip 5. Subito si sono scatenate le polemiche da parte degli utenti sui social. Il gesto "incriminato" si è verificato in una di queste notti, quando ormai manca poco alla nuova puntata del reality. Dopo aver rivelato all'amica gieffina Selvaggia Roma e ad un'altra coinquilina di avere una cotta per Tommy, Giacomo non è, quindi, riuscito a resistere al fuoco della passione provata per Zorzi, tanto da sorprenderlo a letto, in intimità, dopo che l'influencer si era isolato dal resto dei coinquilini vip.

