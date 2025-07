San Domenico In 70mila per i ritratti | E la prossima mostra sarà davvero grande

Sei a pochi passi da un nuovo capitolo dell’arte al San Domenico, dove la mostra ‘Il ritratto dell’artista’ ha appena conquistato 70.000 visitatori, segnando un record tra le grandi esposizioni. Un risultato che sottolinea l’importanza di un progetto avvincente e coinvolgente, soprattutto considerando la sua complessità. Apprezziamo molto l’alta partecipazione di scuole e giovani, segno di un interesse generazionale che promette grandi sorprese anche nella prossima imperdibile esposizione.

A qualche giorno dalla sua chiusura, è tempo di bilanci per la 20ª grande mostra del San Domenico, ‘Il ritratto dell’artista’, che conclude con 70mila visitatori. "Un buon risultato – commenta Gianfranco Brunelli, direttore generale delle grandi mostre e vicepresidente della Fondazione Carisp – soprattutto se si pensa che questa era una mostra complessa". Poi entra nel cuore dell’analisi. "Apprezziamo molto l’alta partecipazione di scuole e gruppi, nonostante la flessione dei visitatori singoli rispetto a quelli registrati nella mostra sui Preraffaelliti. Il nostro obiettivo è quello di mantenere standard molto alti dal punto di vista scientifico, con mostre che siano sempre irripetibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Domenico. In 70mila per i ritratti: "E la prossima mostra sarà davvero grande"

