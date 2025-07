Gli attesi temporali dovrebbero dare una tregua al caldo

Gli attesi temporali sono pronti a regalare una pausa rinfrescante dal caldo estivo, offrendo sollievo e nuovi scenari climatici. Tra questo fine settimana e lunedì, una saccatura nord-atlantica colpirà il Nord-Italia, provocando piogge intense e un calo delle temperature. Dopo il passaggio di questa perturbazione, ci attende un periodo di stabilità e sole, con temperature nella norma stagionale. Ecco le previsioni dettagliate di Gabriele Galastro per il Centro Meteo...

Tra questo fine settimana e lunedì una saccatura nord-atlantica centrata sull'Europa centro-settentrionale lambirà anche il Nord-Italia, portando un peggioramento del tempo con fenomeni anche intensi (specialmente nella giornata di domenica) e un sensibile calo termico. Successivamente sarà previsto tempo più stabile e soleggiato ma con temperature nella media stagionale. Sono le previsioni meteo a cura di Gabriele Galastro per il Centro Meteo Lombardo. Sabato 5 luglio 2025 Tempo Previsto: In mattinata su tutti i settori cielo variabilmente nuvoloso con possibili rovesci o temporali sparsi tra i rilievi Prealpini, le Pedemontane e localmente anche sulla medio-alta pianura; nei restanti settori tempo generalmente più asciutto.

