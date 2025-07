La politica è unita Il Consiglio comunale risparmia sui costi E aiuta i parchi giochi

La Politica 232 unisce il Consiglio Comunale in un gesto di responsabilità e solidarietà, puntando a risparmiare sui costi e a valorizzare i parchi giochi delle nostre comunità. Un’azione concreta condivisa da tutti i gruppi, che mira a migliorare la qualità della vita nei quartieri e nelle frazioni. Il documento, firmato congiuntamente dai capigruppo e dal presidente dell’Aula, impegna la giunta e il sindaco a…

Un gesto concreto, condiviso e rivolto alle famiglie, ai bambini e alla qualità della vita nei quartieri e nelle frazioni. Il Consiglio comunale si muove compatto verso la riqualificazione dei parchi giochi cittadini, e lo fa con una mozione firmata congiuntamente dal presidente dell’Aula di piazza Matteotti, Roberto Visani (Pd), dal vicepresidente Nicolas Vacchi (FdI) e da tutti i capigruppo. Un documento che impegna la giunta e il sindaco "a destinare le risorse finanziarie non spese nell’anno 2024, stanziate per l’attività istituzionale del presidente del Consiglio comunale e dei gruppi consiliari, alla riqualificazione dei parchi giochi presenti in città, con particolare riguardo a quelli presenti nelle frazioni, al fine di favorire la fruibilità di questi spazi pubblici destinati alla crescita, all’educazione e alla socialità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La politica è unita. Il Consiglio comunale risparmia sui costi. E aiuta i parchi giochi

