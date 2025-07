La materna Rodari va rifatta, trasloco per 150 bambini dell’Altopiano.

La Materna Rodari, simbolo di crescita e scoperta, si prepara a una nuova avventura: da settembre, i 150 bambini dell'altopiano saranno accolti nella scuola parrocchiale San Pietro Martire. Questa soluzione temporanea permette di completare i lavori di rinnovamento della struttura originale, garantendo un ambiente sicuro e stimolante per i piccoli. Un investimento prezioso nel futuro dei nostri bambini, che continueranno a crescere e imparare in spazi adeguati e accoglienti.

Da settembre i bambini della scuola d’infanzia Rodari si trasferiranno alla scuola parrocchiale San Pietro Martire per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione di gran parte della struttura. Il trasloco sarĂ possibile grazie ad un accordo tra Comune e Parrocchia e ai lavori di adeguamento che sono in corso in queste settimane e che dovranno terminare in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico. La soluzione provvisoria riguarda circa 150 bambini della scuola d’infanzia comunale del quartiere Altopiano, che troveranno posto all’interno dell’edificio che giĂ ospita la scuola d’infanzia privata del quartiere San Pietro, che si trova praticamente dalla parte opposta del paese, formalmente sul territorio di Meda, causando qualche disagio in piĂą alle famiglie, ma inevitabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it