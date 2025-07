Moto d’epoca la Mille Miglia farà tappa a Finale Emilia

Lunedì 7 luglio, Finale Emilia si trasformerà nel palcoscenico di un emozionante viaggio nel tempo, ospitando una tappa della celebre "Milano – Taranto". Questa storica rievocazione motociclistica, nata nel 1937, unisce passione, avventura e cultura, attraversando l’Italia da nord a sud. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di moto d’epoca e non solo, per vivere un’esperienza unica tra motori e tradizioni, dimostrando che il passato corre ancora più forte del presente.

Sarà un inizio di settimana davvero ‘rombante’ per Finale, che lunedì 7 luglio ospiterà il passaggio di una tappa della "Milano – Taranto", una delle più celebri rievocazioni storiche per moto d’epoca. La leggendaria competizione motociclistica attraversa l’Italia da nord a sud, sulle orme della gara nata nel 1937, unendo lo spirito sportivo, il fascino del viaggio e la promozione dei territori attraversati. La "Milano – Taranto" (il cui manifesto è stato disegnato dal famoso illustratore Giorgio Serra ‘Matitaccia’), prenderà il via domenica 6 dal parco esposizioni di Novegro, nel Milanese, e si concluderà sabato 12, dopo aver percorso 1767 chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moto d’epoca, la Mille Miglia farà tappa a Finale Emilia

Le moto storiche della Milano-Taranto fanno tappa in piazza Garibaldi lunedì 7 luglio, dalle ore 8 alle ore 12. Il mercato contadino si svolgerà regolarmente nella parte di piazza accessibile da via Nazario Sauro.

