Geometri in pressing su Castelli | Risposte sul Superbonus 110%

Il Superbonus 110% continua a essere al centro di dibattiti e speranze, soprattutto in un contesto di ricostruzione post-sisma. Durante l'incontro promosso dal Collegio dei Geometri di Macerata con il commissario Guido Castelli, sono emerse importanti novità che potrebbero cambiare le prospettive future. Castelli ha annunciato un risultato significativo: un anno in più per rendicontare gli interventi, offrendo così nuove opportunità ai professionisti e alle comunità coinvolte nella ricostruzione.

Superbonus 110%: quale destino per la ricostruzione?, è stata questa la domanda posta al commissario straordinario Guido Castelli nell’incontro promosso dal Collegio dei geometri Macerata al quale hanno preso parte tante realtà professionali impegnate nella ricostruzione post-sisma. "Abbiamo ottenuto un risultato non scontato – ha affermato Castelli – ovvero disporre di un anno in più per rendicontare il 110 che è stato aggiunto alle cosiddette pratiche plafonate, vale a dire quelle fino a 330 milioni. Ciò si aggiunge al rifinanziamento della zona franca urbana e all’ordinanza in cui è stato reso più efficace il testo unico della ricostruzione, ora avvieremo una verifica riferita alle pratiche che hanno richiesto il 110 nell’ambito del cratere, depositate prima del 30 marzo 2024 in quanto non godono di proroga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it