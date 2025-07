TS – Ismajli al Toro beffa evitata dopo i dubbi di Coco | le cifre dell’affare 

Il mercato del Torino si infiamma con un colpo a sorpresa: Ardian Imsajli approda in granata a parametro zero, dopo aver superato i dubbi di Coco e aver evitato una beffa clamorosa. Un affare che rafforza la difesa e accende le speranze dei tifosi. La squadra piemontese si prepara a consolidarsi, puntando su giovani promesse e strategie vincenti. Ma quali saranno gli sviluppi futuri di questa intensa sessione di mercato?

2025-07-05 06:30:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: TORINO – Prima Tino Anjorin, ora Ardian Imsajli: il Torino mette a segno il secondo acquisto di questa sessione di mercato. L'accordo tra la società granata e il difensore (disponibile a parametro zero dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto con l'Empoli) era già stato trovato negli scorsi giorni, ma il calciatore era rimasto in stand-by in attesa che si sbloccasse la cessione di Saul Coco all'Al-Duhail. Con il passare del tempo, però, ha iniziato a prendere sempre più piede l'idea di acquistare il centrale albanese a prescindere dal fatto che l'ex La Palmas accettasse o meno il trasferimento in Qatar.