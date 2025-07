’Territori immaginari’ la mostra nelle vetrine della Banca di Imola

di esplorare i confini tra realtà e fantasia attraverso un percorso artistico che coinvolge emozioni, colori e storie di resilienza. Le vetrine della banca si trasformano in veri e propri musei a cielo aperto, invitando i passanti a riflettere sulla fragilità e la speranza che abitano in ciascuno di noi. Un'occasione unica per scoprire come l'arte possa diventare ponte tra mondi diversi e sorprendenti.

Colori che parlano, immagini che emozionano, oggetti che raccontano storie di fragilità e speranza. Fino al 13 luglio, le vetrine di Banca di Imola al civico 194 della via Emilia e in Galleria Risorgimento, nel cuore del centro storico, si trasformano in spazi di riflessione e bellezza. Merito della mostra ' Territori immaginari ', promossa in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Cuberdon. Un'iniziativa che nasce dal desiderio di valorizzare le realtà del territorio che si impegnano ogni giorno nel sociale. E Cuberdon, da oltre vent'anni, è una di queste. L'associazione si occupa infatti di disagio psichiatrico e sociale, offrendo percorsi di riabilitazione, accoglienza e inclusione attraverso attività espressive, laboratori artistici e relazionali.

'Territori immaginari', la mostra nelle vetrine della Banca di Imola.

