Meloni silura Fi | Ius scholae? No

Il nostro premier, Meloni, si schiera fermamente contro lo Ius Scholae, affrontando con determinazione le sfide europee. Al Forum in masseria di Vespa, promette di superare le norme del Green Deal che ostacolano la competitivitĂ italiana e di portare avanti il piano Albania. Un impegno deciso per il futuro del Paese, desideroso di rivendicare sovranitĂ e crescita. Continua a leggere per scoprire come questa visione plasmerĂ il percorso italiano.

Il premier al Forum in masseria di Vespa: «In Europa supereremo le regole assurde del Green deal che hanno soffocato la nostra competitivitĂ . Il piano Albania va avanti». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni silura Fi: «Ius scholae? No»

In questa notizia si parla di: meloni - silura - scholae - avanti

Meloni silura Fi: «Ius scholae? No».

Meloni, stop allo Ius Scholae: «Non è nel nostro programma». E sulla legge elettorale: «Non c’è iniziativa del governo» - Dai dazi al Green deal, passando per la Conferenza sull’Ucraina e l’intesa possibile tra popolari ... Scrive ilmessaggero.it

Ius Scholae, Meloni richiama Forza Italia: “Non è nel programma, concentriamoci sulle nostre priorità” - Dopo l’apertura di Forza Italia sullo Ius Scholae, subito raccolta dal Pd, venerdì sera arriva il richiamo al partito di Tajani da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da ilfattoquotidiano.it