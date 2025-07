Un piano da 17 milioni per la prevenzione e la gestione delle pandemie

Un investimento di 17 milioni di euro rivoluziona la sanità toscana, puntando sulla prevenzione e la pronta risposta alle emergenze. Con l’acquisto di oltre 1.800 attrezzature all’avanguardia, la regione si prepara a fronteggiare future pandemie con maggiore efficacia. Questo piano strategico rappresenta un passo deciso verso un sistema sanitario più robusto e resiliente. La Toscana dimostra così di credere nel valore della prevenzione come chiave per un futuro più sicuro.

FIRWNZE – Un finanziamento di 17 milioni di euro a favore delle Aziende del sistema sanitario per l’acquisto e la sostituzione di attrezzature sanitarie e scientifiche essenziali e potenziare la capacità di risposta della Toscana a eventuali future emergenze sanitarie, rafforzando la prevenzione e la gestione delle pandemie. In totale sono 1863 attrezzature, tra apparecchiature di laboratorio come cappe, congelatori, frigoriferi, sistemi di radiografia portatile o sistemi per il monitoraggio del paziente. Le risorse sono parte integrante del Piano PanFlu. Lo stabilisce una delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute e approvata nell’ultima seduta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

