Marsciano Incendio a San Venanzo | distrutta tettoia fotovoltaica e un’auto

Un violento incendio ha sconvolto il territorio di Marsciano, vicino a San Venanzo, devastando una tettoia fotovoltaica e una vettura parcheggiata al suo interno. L’intervento rapido dei Vigili del Fuoco di Orvieto, supportati da Perugia e Todi, ha tentato di arginare le fiamme che hanno rischiato di interessare sterpaglie e ulivi nelle vicinanze. La situazione è sotto controllo, ma i danni sono significativi e lasciano spazio a preoccupazioni sulla sicurezza e la tutela ambientale.

Un violento incendio è divampato nei pressi di San Venanzo, nel territorio di Marsciano, coinvolgendo una tettoia fotovoltaica e causando la completa distruzione dell’impianto e di un’auto parcheggiata al di sotto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto, supportati dalle squadre provenienti da Perugia e Todi. Le fiamme hanno interessato anche sterpaglie e alcuni ulivi situati a breve distanza, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate diverse ore. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Marsciano. Incendio a San Venanzo: distrutta tettoia fotovoltaica e un’auto

